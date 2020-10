Traurige Nachrichten aus Hollywood: Desiree Anzalone ist gestorben. Ihre Urgroßmutter war die US-amerikanische Schauspiellegende Lucille Ball, die sich in den 1950er-Jahren mit der Serie "I love Lucy" zu einer der populärsten TV-Komikerinnen der Vereinigten Staaten mauserte. Lucille hatte insgesamt fünf Enkelkinder, darunter auch Julia Arnaz, die Mutter der Verstorbenen. Letztere teilte nun mit: Ihre einzige Tochter ist mit gerade einmal 31 Jahren verstorben.

Die trauernde Mutter erzählte dem People-Magazin, dass Desiree am 27. September im Smilow Cancer Center im US-Bundesstaat Connecticut den jahrelangen Kampf gegen den Brustkrebs im vierten Stadium verloren hatte. Julia verriet weiterhin, dass ihr "Mini-me", wie sie ihr Kind liebevoll nannte, "friedlich gegangen" sei. "Aber sie sterben zu sehen... Dieses Gefühl, das würde ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen. Keine Mutter sollte das mit ansehen müssen", gestand die 51-Jährige.

Sie betonte in dem Interview, dass ihre Tochter, die ihre beste Freundin war, wirklich etwas "Besonderes" gewesen sein. "Sie war so wunderschön, innerlich und äußerlich einfach so wundervoll", führte Julia weiter aus.

Getty Images Lucille Ball, Schauspielerin

Instagram / desidoodah Desiree Anzalone im Juli 2020

Instagram / desidoodah Desiree Anzalone und ihr Kater Houdini im Juni 2020

