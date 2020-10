Sie teilt ihr großes Glück gerne mit ihren Fans! Vor einigen Wochen verkünden die ehemaligen Love Island-Stars Yasin und Samira, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem hält vor allem die Beauty ihre Community mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden – so wie jetzt auch wieder: Samira verrät ihren Fans, wie viel sie bisher schon zugenommen hat!

In ihrer Instagram-Story steht die Beauty ihren Fans Rede und Antwort. Vor allem brennt den Followern die Frage unter den Nägeln, wie viel die werdende Mama bisher zugenommen hat. "12 Kilogramm", beantwortet Samira ganz simpel die Frage. Bevor sie schwanger wurde, wog die Influencerin 64 Kilogramm bei einer Größe von 1,77. Doch wie sehen die weiteren Vorbereitungen auf ihr Baby aus?

In der Fragerunde ging der schöne Lockenkopf auch auf das Thema "Babyzimmer" ein – denn so kurz vor der Geburt ist noch nicht alles fertig. "Das ist der nächste Schritt. Der muss jetzt unbedingt gemacht werden", erklärt Samira im Netz weiter. Glaubt ihr, dass die "Love Island"-Beauty nach der Geburt ihren Fans viel von ihrem Sohnemann zeigen wird? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira im August 2020

Instagram / samira.bne Samira und Yasin lächeln

Instagram / samira.bne Samira, Reality-Darstellerin

Glaubt ihr, die "Love Island"-Beauty wird nach der Geburt ihren Fans viel von ihrem Sohnemann preisgeben? Ja, ich denke schon. Nein, sie wird sich sicher zurückhalten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



