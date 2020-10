Paul Nassif (58) ist überglücklich! Der "Botched"-Star kündigte bereits im April an, dass er zum vierten Mal Vater wird. Mit seiner ersten Ehefrau Adrienne Maloof bekam der Arzt bereits drei Mal Nachwuchs. Mit seiner zweiten Ehefrau Brittany Nassif konnte er sich nun auf Baby Nummer vier freuen. Das lange Warten auf den Familienzuwachs hat jetzt aber endlich ein Ende: Paul und Brittanys Baby ist auf der Welt!

Das verkündete der stolze Papa jetzt selbst via Instagram. Zu einem niedlichen Bild aus dem Krankenhausbett, auf dem die frischgebackenen Eltern ihre kleine Tochter in den Armen halten, schrieb Paul: "Paulina, sag Hallo zu allen. Alle, sagt Hallo zu unserem neuen Engel Paulina. Mama und Paulina sind beide gesund und ruhen sich aus." Mit vollständigem Namen heißt die Kleine Paulina Anne Nassif, wiegt 3543 Gramm und kam bereits am Montagmorgen zur Welt.

In den Kommentaren überschütten die Fans des Realitystars die kleine Familie mit Glückwünschen. Bereits während der Schwangerschaft bekamen Paul und Brittany offenbar eine Menge Zuspruch. "Danke für eure Liebe und Unterstützung während dieser Reise. Wir lieben euch alle", beendete der 58-Jährige seinen Post.

Getty Images Paul Nassif und Brittany Pattakos in Beverly Hills

Getty Images Paul Nassif bei der Keep Memory Alive "Power of Love Gala", 2020

Instagram / drpaulnassif Paul Nassif mit seiner Ehefrau Brittany

Wie gefällt euch der Name Paulina Anne? Richtig schön! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



