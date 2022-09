"Brotox": Diese Promi-Männer setzen auf Beauty-Eingriffe

Botox und Beauty-OPs sind nicht nur etwas für Frauen. Einige prominente Männer setzen genauso auf die Chirurgie wie ihre Kolleginnen, wobei einige ihre Eingriffe wieder bereuen. Jedoch scheinen sich deutlich weniger männliche als weibliche Stars öffentlich dazu zu bekennen. Der Trend bei Männern, sich optimieren zu lassen, scheint allerdings zu steigen – und einige dieser Promis stehen mittlerweile offen zu ihren Behandlungen.

Dr. Jason Emer, ein kosmetischer Dermatologe in Beverly Hills, gab gegenüber Fox News an, schon viele männliche Berühmtheiten behandelt zu haben. "In den letzten Jahren wenden sich immer mehr Männer den vielen Möglichkeiten an kosmetischen Behandlungen zu, einige den invasiveren Methoden als andere", verriet er. Besonders nicht-operatives Facelifting und Botox sei bei Männern beliebt. Sänger Joe Jonas (33) räumte ein, sich etwas gegen seine Falten injiziert haben zu lassen, genauso wie Simon Cowell (62). Weitere Promi-Männer, die offen über ihre Schönheitseingriffe sprachen, sind Christian Bale (48), Mickey Rourke (69) und Enrique Iglesias (47). Letzterer ließ sich einen Leberfleck unter seinem rechten Auge entfernen.

"Die meisten dieser Männer, einschließlich Schauspieler, professionelle Sportler und Musiker, fühlen sich nicht wohl dabei, das öffentlich zuzugeben", teile der Schönheitschirurg Dr. Paul Nassif (60), der unter anderem durch seine Serie "Verpfuscht" bekannt ist, Fox News Digital mit. Joe Jonas sprach sich erst neulich dafür aus, dass Männer nicht mit einem negativen Stigma behaftet werden sollten, wenn sie sich für Beauty-Eingriffe entscheiden.

Anzeige

Getty Images Simon Cowell, "American Idol"-Juror

Anzeige

Getty Images Enrique Iglesias, Musiker

Anzeige

Getty Images Paul Nassif bei der Keep Memory Alive "Power of Love Gala", 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de