Rob Riggle geht wieder solo durchs Leben! Der Comedian wurde unter anderem durch Filme wie "21 Jump Street" und "Hangover" berühmt. Der Schauspieler macht aber auch immer wieder durch Gastauftritte in TV-Shows wie Modern Family oder New Girl von sich reden. Jetzt sorgt der Fernsehstar allerdings durch sein Privatleben für Schlagzeilen: Rob und seine Ehefrau Tiffany lassen sich nach 21 Jahren scheiden!

Wie TMZ aus Gerichtsunterlagen erfahren hat, hat Tiffany vor wenigen Tagen die Scheidung eingereicht. Demnach sind die beiden bereits seit Mai 2020 getrennt. Als Grund für das Liebes-Aus gab die Blondine lediglich "unüberbrückbare Differenzen" an. Laut den Dokumenten möchte Robs Ex sich das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder Abigail (16) und George (12) teilen. Außerdem verlangt sie Ehegattenunterhalt von dem 50-Jährigen.

Rob und Tiffany hatten sich bereits 1999 das Jawort gegeben. Zwei Jahr zuvor hatten die zweifachen Eltern sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. "Ich war so beeindruckt, dann bin ich nervös und hibbelig geworden. Aber ich konnte sie zum Lachen bringen und das ist alles, was zählt", meinte Rob 2013 in einem Interview mit Kansas City Star über ihr Kennenlernen.

Getty Images Rob Riggle bei den Hollywood Film Awards, 2019

Getty Images Rob Riggle in Pasadena, 2020

Getty Images Rob und Tiffany Riggle im Caesars Palace in Las Vegas, 2009

