Patrizia Palme weiht ihre Fan-Gemeinde endlich ein: Erwartet die schwangere Influencerin einen Jungen oder ein Mädchen? Vor rund zwei Monaten gab die Blondine die frohe Botschaft bekannt, dass sie und ihr Mann Dennis ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Noch vor wenigen Tagen spannte sie die Follower allerdings auf die Folter, was das Babygeschlecht betrifft. Nun wollte Patrizia aber auch diese schöne News nicht länger für sich behalten: Es wird ein...

...Mädchen! Für einen Netz-Star ganz standesgemäß stellten sich Patrizia und Dennis in einem Verkündungs-Video auf Instagram vor einen schwarzen Luftballon mit aufgedrucktem Fragezeichen. Ein Nadelstich offenbarte schließlich das bislang gut gehütete Geheimnis: Pinkes Konfetti regnete auf das Paar – die beiden freuen sich also auf eine Tochter. "Nun her mit den Mädchennamen!", forderte die Vloggerin schließlich ihre 374.000 Fans auf, sich an der Namensfindung zu beteiligen.

Nun scheint die Vorfreude definitiv zu überwiegen – dass Patrizia aber schwanger ist, war zuerst noch ein kleiner Schock für die YouTuberin. In einem Video sprach sie vor Kurzem darüber, dass sie sich dafür noch etwas Zeit lassen wollte: "Ich wollte damit eigentlich noch ein bisschen warten und habe dann auch schon die eine oder andere Träne vergossen", erinnerte sie sich auf YouTube. Ihr Partner habe sie schließlich positiv gestimmt, denn der habe schon viel früher Papa werden wollen.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme im Oktober 2020

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann Dennis

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme im Oktober 2020

