Keine guten Nachrichten aus dem deutschen Gesundheitsministerium: Seit Anfang des Jahres hat das Coronavirus die Welt fest im Griff. Immer weiter steigen aktuell auch die Infektionszahlen in Deutschland an. Zahlreiche Prominente, wie zum Beispiel Oliver Pocher (42) oder Serge Gnabry (25), erkrankten bereits an der neuartigen Lungeninfektion. Zu ihnen gehört jetzt auch der deutsche Gesundheitsminister selbst: Jens Spahn (40) hat Corona!

Das berichtet aktuell unter anderem Bild: Demnach habe das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt gemacht, dass der 40-Jährige selbst positiv auf die Infektionskrankheit Covid-19 getestet wurde. Der gebürtige Münsterländer habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, nachdem er erste Erkältungssymptome bekommen habe.

Das Pikante daran: Spahn saß am Vormittag noch in einer Kabinettssitzung. "Er hat sich dort an die Regeln gehalten", versicherte sein Sprecher gegenüber der Zeitung. Das Umfeld des Politikers soll sich nun einem Schnelltest unterziehen. Laut dem Pressevertreter des Gesundheitsministers seien bereits alle Angestellten des Ministeriums ins Homeoffice gezogen.

Getty Images Jens Spahn, deutscher Bundesgesundheitsminister

Getty Images Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Bundestag, März 2018

Getty Images Jens Spahn, Gesundheitsminister

