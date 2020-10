Oh, là, là: Joelina Drews (25) enthüllte jetzt pikante Informationen zu ihrem Liebesleben! Die Tochter von Jürgen Drews (75) startet musikalisch gerade voll durch – als Joedy veröffentlicht die schöne Brünette einen Song nach dem anderen. Unter anderem dieser Karriere wegen zog die 25-Jährige vor einigen Jahren nach Berlin: Und die Stadt hat sie offenbar zu dem ein oder anderen wilden Liebesabenteuer verleitet!

Im Interview mit RTL verriet die Musikerin, dass sie eine Dreier-Liaison mit einem Paar gehabt habe. "Für mich eine sehr interessante Erfahrung – ich glaube, wenn man in Berlin lebt, dann kommt man eh irgendwann mit so was in Berührung. Berlin ist eine superoffene und alternative Stadt und ich liebe das total", erklärte Joelina. Sie selbst sei schließlich auch ein sehr offener Mensch. Das Paar habe sie angeschrieben, irgendwann sei es dann einfach passiert.

Joelina sprach auch offen darüber, ob es sich dabei um eine ernsthafte Beziehung oder um eine belanglose Liebelei gehandelt habe. "Eher One-Night-Stand-Charakter. Also es ist schon noch ein paar Mal vorgekommen, aber wir sind gut befreundet – also es ist eine Freundschaftsbasis", meinte die Sängerin.

Getty Images Joelina Drews, Sängerin

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Sängerin

ActionPress Jürgen Drews und seine Tochter Joelina, Oktober 2018

