Ups! Sängerin Joelina Drews muss ihren Führerschein abgeben

Da war so sicherlich nicht geplant! Wie ihr berühmter Papa Jürgen Drews (78) mischt auch Joelina Drews (28) die deutsche Musikbranche auf. Als Künstlerin widmet sie sich dem deutschen Pop und veröffentlichte schon einige Singles – aber auch mit ihrem Papa gibt sie gerne einige Songs zum Besten. Doch nicht nur auf der Bühne gibt sie Vollgas, sondern auch auf der Straße: Joelina muss ihren Führerschein abgeben!

Das gibt die 28-Jährige jetzt offen auf ihrem Instagram-Account zu. "Zehn Jahre Führerschein – erstmal einen Monat abgeben. Jetzt kannst du mich ausnahmsweise mal fahren", wettert Joelina und markiert zudem ihren Liebsten Adrian Louis. Na, was wohl der Plattenproduzent dazu sagt? Zumindest Joelina scheint es mit Humor zu nehmen.

Dass Joelina ihren Lappen abgeben muss, bringt sie und ihren Partner sicherlich nicht so leicht aus der Ruhe – die beiden gehen nämlich schon so einige Jahre gemeinsam durchs Leben und haben Zukunftspläne. Anfang des Jahres verriet die Musikerin gegenüber Bunte, dass sie und Adrian auswandern wollen. "Wir überlegen uns, eine Wohnung in Berlin zu suchen. Als Zweitwohnsitz. Auf lange Sicht sehen wir uns im Ausland, in Dubai oder Los Angeles – ich tendiere aber momentan zu Dubai", so Joelina.

Getty Images Jürgen Drews mit seiner Tochter Joelina Drews

Getty Images Joelina Drews im September 2022

Getty Images Joelina Drews und Adrian Louis im April 2022

