Überraschung: Jürgen Drews performt wieder auf der Bühne!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Jürgen Drews (78) blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. In den vergangenen Jahren hatte der Sänger jedoch zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Da er nicht mehr so belastbar ist wie früher, hatte er beschlossen, der Bühne den Rücken zu kehren. Im Januar fand dann seine große Abschiedsshow statt. Doch nun trat Jürgen plötzlich wieder auf – seiner Tochter zuliebe!

Am Donnerstag sorgte der Schlagerstar in der von Carmen Nebel (67) moderierten Sendung "Die schönsten Weihnachts-Hits" für einen Überraschungsauftritt. An der Seite seiner Tochter Joelina (28) performte er deren Song "Mein größtes Geschenk", in dem sie ein für die Familie schwieriges Jahr verarbeitet. Bei ihrer Mutter Ramona (50) wurde im Frühjahr Krebs entdeckt und ihre Oma starb. "Joelina hat das zum Anlass genommen und diesen besonderen Song darüber geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit Ihr im Duett singe", verriet Jürgen vorab gegenüber Bild. Er habe sich sogar sehr darüber gefreut, nach so langer Zeit wieder musikalisch "in Aktion treten zu können."

Auf ein Comeback dürfen die Fans jedoch nicht hoffen. "Die Musik hat mein Leben immer geprägt und wird mich auch nie loslassen. Ich bin und bleibe immer ein Musiker, aber ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen und einfach alles auf mich zukommen lassen", erklärte Jürgen. Seine Tochter fügte hinzu, dass es ihm auch guttue, nicht ganz aus der Öffentlichkeit zu verschwinden und sich ab und zu seinen Fans zu zeigen.

Getty Images Jürgen Drews im Juli 2022

Frederic Kern / Future Image Joelina Drews und ihr Vater Jürgen Drews

Getty Images Jürgen Drews, Schlagerstar

