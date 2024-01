Süß! Joelina Drews teilt Familienfoto mit Jürgen und Ramona

Fans können sich über private Einblicke freuen! Joelina Drews (28) ist in die Fußstapfen ihres berühmten Papas Jürgen Drews (78) getreten und mischt seit einiger Zeit die deutsche Musikbranche auf. Als Künstlerin widmet sie sich dem deutschen Pop und veröffentlichte schon einige Singles – aber auch mit ihrem Papa gibt sie gerne einige Songs zum Besten. Doch nicht nur musikalisch steht sich das Papa-Tochter-Duo sehr nahe – wie Joelina mit einem süßen Familienfoto beweist!

Damit hat die 28-Jährige wohl ihre Fans überrascht: In ihrer Instagram-Story postet Joelina ein Selfie mit Papa Jürgen und Mama Ramona Drews (50). Die drei lachen vor einem See in die Kamera und wirken dabei ausgelassen und glücklich. Ein Einblick, den die Öffentlichkeit eher selten zu Gesicht bekommt.

Nachdem Jürgen seine Karriere beendet hatte, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. "Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein", erklärte er im Gespräch mit Bild. Deswegen habe er sich entschieden, "so viel Zeit wie möglich" mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter und den Tieren zu "verbringen und das Zuhause sein zu genießen."

Anzeige

Getty Images Joelina Drews im September 2022

Anzeige

Getty Images Jürgen Drew mit seiner Tochter Joelina Drews, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Jürgen Drews im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de