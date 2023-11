Familienplanung bei Joelina? Jürgen Drews will Opa werden

Jürgen Drews (78) wünscht sich Nachwuchs für seine Tochter! Im August 2021 hatte Joelina Drews (28) ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seit mehr als zwei Jahren geht die Sängerin nun schon mit ihrem Freund Adrian Louis durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die zwei zuvor bei einer Songwriter-Session. Mittlerweile kann sich die Beauty auch eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Liebsten vorstellen. Papa Jürgen würde das in den Kram passen: Jürgen und Ramona (50) wollen nämlich Großeltern werden.

Mit RTL plaudert Joelina über ihre Zukunftspläne. Ramona wäre total glücklich, wenn ihre Tochter sie zur Oma machen würde. "Das wäre so schön, dann könnte ich mich auch ganz oft darum kümmern", soll die 50-Jährige zu Joelina gesagt haben. "Das ist ihr ein großes Anliegen, dass sie auch immer in der Nähe von ihren Enkeln ist", ergänzt die Sängerin. Bis es aber so weit ist, könne es noch ein bisschen dauern. Das Paar wolle sich in den kommenden Jahren nämlich noch auf die Karriere fokussieren.

Anfang des Jahres hatte die Beauty noch Auswanderungspläne mit ihrem Partner. Im Interview mit Bunte erzählte sie: "Wir überlegen uns, eine Wohnung in Berlin zu suchen. Als Zweitwohnsitz." Irgendwann wolle sie mit Adrian dann allerdings auswandern. "Auf lange Sicht sehen wir uns im Ausland, in Dubai oder Los Angeles – ich tendiere aber momentan zu Dubai", verriet sie.

Getty Images Joelina Drews und Adrian Louis im April 2022

Instagram / joedybeats Joelina Drews, Sängerin

Getty Images Adrian Louis und Joelina Drews im September 2022

