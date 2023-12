Fans unzufrieden: Kritik an Carmen Nebels Weihnachtsshow!

Fans haben etwas anderes erwartet! Carmen Nebel (67) hat in ihrer Karriere als deutsche Fernsehmoderatorin schon durch einige Musiksendungen geführt. Seit 2006 sieht man sie jährlich in der Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits". Unter anderem performte Jürgen Drews (78) dort in diesem Jahr gemeinsam mit seiner Tochter, während andere Stars am Telefon Spenden entgegengenommen haben. Für die diesjährige Show erntet Carmen heftige Kritik – die Zuschauer sind unzufrieden!

Altbewährte Songs wie "All I Want For Christmas", "Stille Nacht, Heilige Nacht" oder "In der Weihnachtsbäckerei" sangen die geladenen Showacts nicht. Und das scheint den Fans gar nicht gefallen zu haben. "Die schönsten Weihnachtslieder, hm, bis jetzt noch nichts gehört", schreibt ein User auf Facebook. "Wo waren die traditionellen Weihnachtslieder auf Deutsch?", fragt einer und fügt hinzu: "Die Sendung war schon mal besser." Auch die Moderation von TV-Gesicht Carmen hat einige dieses Jahr wenig begeistert. "Es war eine reinste Enttäuschung. Sehr professionell hat Frau Nebel nicht moderiert", bemerkt ein Fan.

Joelina Drews (28) und ihr Vater performten ihren Song "Mein größtes Geschenk". "Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit ihr im Duett singe", verriet Jürgen Bild. Ebenfalls aufgetreten sind unter anderem Andrea Berg (57), Wincent Weiss (30) und Gregory Porter.

Getty Images Jürgen und Joelina Drews, 2022

Getty Images Carmen Nebel, Moderatorin

Nicole Kubelka / Future Image Wincent Weiss, Sänger

