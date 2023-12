Mit Nervenkrankheit: So geht es Jürgen Drews nach Auftritt!

Eigentlich hatte Jürgen Drews (78) Anfang des Jahres beschlossen, der Bühne den Rücken zu kehren. Gesundheitliche Probleme aufgrund der diagnostizierten unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie hatten den Schlagersänger im Laufe der Zeit weniger belastbar gemacht. Bei einer Weihnachtsshow von Carmen Nebel (67) überraschte er seine Fans dann aber mit einer Darbietung mit seiner Tochter Joelina (28). Wie fühlt sich Jürgen nach seinem Auftritt?

Nachdem die Aufregung vor und nach der ersten Gesangseinlage nach mehreren Monaten vorüber ist, spricht der einstige "König von Mallorca" im Interview mit RTL über seinen gesundheitlichen Zustand. So schlecht, wie es all die "Hiobsbotschaften" vermuten lassen, gehe es ihm nicht: "Ich fühle mich älter, logisch. Ich fühle mich auch ein bisschen schwächer als früher. Ich fühle mich aber summa summarum wohl – also meinem Alter entsprechend sehr wohl." Dass er für seine 78 Jahre noch immer ziemlich fit sei, bestätigt auch Joelina.

Kommt ein Bühnen-Comeback für Jürgen infrage? "Man weiß es nie", sagt er. Der Auftritt mit seiner Tochter sei für ihn eine Ehre gewesen und der Sänger meint auch, dass man in Leben ab und zu auch mal Ausnahmen machen sollte – doch ähnliche Vorstellungen wie zu seiner "Sturm-und-Drang-Zeit" werde es nicht mehr geben.

Getty Images Jürgen und Joelina Drews beim letzten Auftritt des Sängers

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews, Schlagerstar

Getty Images Jürgen Drews im Juli 2022

