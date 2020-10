Die Fans der Country-Musik trauern um eines ihrer Idole. Jerry Jeff Walker hatte sich im Laufe der 60er-Jahre einen Namen in der Musikbranche gemacht – und mit seinem Hit "Mr. Bojangles" letztendlich 1968 den Durchbruch geschafft. Daraufhin hatte er seine Fans mit Songs wie "L.A. Freeway", "Jaded Lover" oder auch "The Pickup Truck Song" vergnügt. In den vergangenen Jahren war es dann eher ruhig um den musikalischen US-Amerikaner geworden – und jetzt machten traurige Nachrichten die Runde: Der Country-Star ist gestorben.

Laut einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals CNY News müssen sich die Fans des Country-Sängers nun von ihm verabschieden: Jerry sei im Alter von 78 Jahren verstorben. Die genauen Umstände des Todes sind bislang allerdings nicht bekannt. Der "Gettin' By"-Interpret hinterlässt seine Ehefrau Susan, seine Tochter Jessie Jane und seinen Sohn Django Walker – der selbst als Musiker tätig ist.

In den sozialen Medien verfassten bereits ein paar Wegbegleiter emotionale Posts, um ihre große Trauer um den Country-Star zum Ausdruck zu bringen. "Großartiger Songwriter und gefühlvolle Soul-Stimme", meldete sich unter anderem der US-amerikanische Schauspieler Tom Arnold (61) auf Twitter zu Wort.

Getty Images Jerry Jeff Walker im April 2009 in Indio

