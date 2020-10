Nachwuchs für die Adelswelt! Auch wenn die Monarchie in Albanien schon vor über 70 Jahren abgeschafft wurde, darf sich die königliche Familie noch immer über großes Interesse der Öffentlichkeit erfreuen. Seit 2000 gilt Prinz Leka (38) . gemäß der königlichen Verfassung als Nachfolger der Krone. Der Prinz heiratete vor rund vier Jahren seine langjährige Verlobte Elia Zaharia. Jetzt hat das Paar allen Grund zur Freude: Sie wurden zum ersten Mal Eltern.

"Die albanische Königsfamilie freut sich, die Geburt Ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Geraldine bekannt zu geben", schrieb der stolze Vater in einem offiziellen Statement auf seinem Instagram-Kanal. Die kleine Prinzessin hat demnach schon am 22. Oktober das Licht der Welt erblickt und sowohl Mutter als auch Kind seien nach der Geburt wohlauf. Fotos der glücklichen Eltern und ihrer neugeborenen Tochter gibt es bisher allerdings noch nicht.

Der Name des königlichen Sprosses ist kein unbekannter in der Geschichte der albanischen Monarchie. Auch die Großmutter des Thronfolgers trug den Namen Geraldine. Prinz Leka war bei seinen Eltern und der einstigen Königin in Südafrika aufgewachsen.

