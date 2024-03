Nach Ehe-Aus: Prinz Leka und Ex zeigen sich gegenseitig an

Das Ehedrama von Prinz Leka von Albanien (41) und seiner Noch-Ehefrau Prinzessin Elia geht in die nächste Runde. Im Januar gaben die Royals ihre Trennung bekannt. Jetzt werden erschreckende Neuigkeiten öffentlich: Die Ehepartner haben einander bei der Polizei angezeigt. Ein Streit zwischen dem Ex-Paar soll eskaliert sein – beide werfen sich nun gegenseitig Gewalt vor. Der Kronprinz hat die Auseinandersetzung, in die auch Elias Vater involviert ist, offenbar selbst mit seinem Handy gefilmt. Nun wurden die Aufnahmen von ABC News Albania veröffentlicht.

In dem Video ist zu sehen, wie die Schauspielerin und ihr Vater Leka durch das Haus verfolgen und ihn anschreien, während Elia versucht, ihm das Handy abzunehmen. Zudem wirft sie ihm laut Gala vor, ihren Vater geschlagen zu haben. Schließlich flüchtet der Prinz aus dem Haus. Nach Aussage des Hofes soll Leka "mit harten Gegenständen von seiner Ex-Frau und seinem ehemaligen Schwiegervater körperlich angegriffen" worden sein. Der Palast zeigt sich über die Veröffentlichung der Aufnahmen schockiert. "Die Videos wurden von Prinz Leka II Zogu nur als materieller Beweis für die gegen ihn verübte Gewalt bei der Polizeiwache eingereicht", lautet ein Statement, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. In der Stellungnahme heißt es weiter: Der Palast bringe seine "tiefe Enttäuschung über die Strafverfolgungsbehörden zum Ausdruck, von denen wir vermuten, dass sie das Recht auf Anonymität verletzt haben, indem sie Videos an Dritte weitergegeben haben."

Mitte Januar gaben Leka und Elia auf dem offiziellen Instagram-Account der albanischen Royals nach acht Ehejahren ihr Liebes-Aus bekannt. Damals schien die Trennung noch friedlich abzulaufen. "Mit diesem Beitrag teile ich euch offiziell mit, dass Kronprinz Leka und Elia Zaharia beschlossen haben, ihre Ehe zu beenden. Da die Ehe ihre Funktion verloren hat, haben sie den Weg gesehen, sie in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen, indem sie die notwendigen rechtlichen Verfahren einleiten", lautete die offizielle Erklärung. Für das ehemalige Paar stehe seine Tochter weiterhin an erster Stelle.

Getty Images Prinz Leka von Albanien

Getty Images Prinz Leka von Albanien und seine Frau Elia bei ihrer Hochzeit 2016

