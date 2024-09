Nach Scheidungskrieg: Prinz Leka zeigt sich mit neuer Frau

Im Frühling dieses Jahres sorgte die Trennung von Prinz Leka von Albanien (42) und seiner Ex-Frau Elia Zaharia für böse Schlagzeilen. Den Rosenkrieg scheint der Kronprinz inzwischen aber hinter sich gelassen zu haben – und zeigt sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Am vergangenen Samstag erschien er zu einem Galadinner im West Estate in New Jersey in weiblicher Begleitung. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto, auf dem er an der Seite einer hübschen Brünetten zu sehen ist – laut der Markierung handelte es sich dabei um Blerta Celibashi, eine Fotografin, die Leka anscheinend schon seit vielen Jahren kennt. Beide waren passend zum Anlass festlich gekleidet: Leka trug einen traditionellen Smoking, die hübsche Brünette strahlte in einem schwarzen Samtkleid.

In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen, lies der 41-Jährige unkommentiert. Allerdings wirkten sie vertraut und glücklich: Sie standen eng beieinander und Leka hielt die Hand seiner Begleitung, während die zwei in die Kamera strahlten. Den albanischen Thronfolger so glücklich zu sehen, ist nach seiner skandalösen Trennung ein erfreuliches Bild. Mit seiner Ex-Frau ging er nämlich alles andere als friedlich auseinander: Die ehemaligen Ehepartner zeigten sich sogar gegenseitig bei der Polizei an: Nachdem ein Streit zwischen ihnen eskaliert war, warfen sie sich wechselseitig Gewalt vor. Elia unterstellte ihrem Ex laut der Gala, ihren Vater geschlagen zu haben – der hingegen ließ vom Hof verkünden, er sei "mit harten Gegenständen von seiner Ex-Frau und seinem ehemaligen Schwiegervater körperlich angegriffen" worden.

Nur vier Jahre nachdem ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hatte, verkündete das royale Ehepaar ihr Liebes-Aus. Zunächst wirkte aber alles noch ganz friedlich. "Mit diesem Beitrag teile ich euch offiziell mit, dass Kronprinz Leka und Elia Zaharia beschlossen haben, ihre Ehe zu beenden. Da die Ehe ihre Funktion verloren hat, haben sie den Entschluss gefasst, sie in gegenseitigem Einvernehmen zu lösen, indem sie die notwendigen rechtlichen Verfahren einleiten", lautete die offizielle Erklärung auf dem Instagram-Account der albanischen Königsfamilie. Das Wohlergehen ihrer Tochter, Kronprinzessin Geraldine, stehe im Trennungs- und Scheidungsprozess stets im Vordergrund.

Getty Images Prinz Leka von Albanien und seine Frau Elia

Instagram / princleka Prinz Leka von Albanien mit seiner Partnerin Elia und seiner Tochter Geraldine

