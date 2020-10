Das erste Temptation Island V.I.P. -Lagerfeuer sorgte für Zündstoff! Nach nur einem Monat als Paar stellen Roxy und Calvin Kleinen ihre Beziehung in der beliebten Fernsehsendung auf die Probe. Beim Lagerfeuer sah Calvin nun die ersten Bilder aus der Frauen-Villa und vor allem ein Gespräch zwischen Jasmin Herren (41) und seiner Freundin gefiel dem Rapper überhaupt nicht. Denn Roxy erklärte, dass ihr Favorit Jay nicht nur ihm selbst, sondern auch ihrem Ex vom Aussehen her ähneln würde – das würde sie reizen. Darüber ist Calvin natürlich überhaupt nicht amused. Im Promiflash-Interview kann Roxy über seine Eifersucht allerdings nur lachen!

Gegenüber Promiflash gibt sich Roxy taff: "Als ich die Szene gesehen habe, dass Calvin sich da recht künstlich aufgeregt hat, musste ich fast lachen." Schließlich habe sie nur ein Gespräch mit Jasmin geführt und ihr Pflichtdate ohne Körperkontakt absolviert. Das könne man nicht einmal ansatzweise mit seinem Verhalten vergleichen. Vehement stellt sie klar: "Nach dem, was er jetzt schon in seiner Villa getan hat, hat er nicht das geringste Recht, eifersüchtig zu sein." Denn am ersten Abend schlief ihr Liebster bereits mit vier anderen Frauen in einem Bett.

In der nächsten Folge wird auch Roxy sehen, wie sich ihr Calvin in der Männer-Villa verhält. Werden die Bilder sie so verärgern, dass sie sich auf ihren Verführer Jay einlässt? Der entspricht jedenfalls ganz ihrem Typ Mann: "Wenn ich Single gewesen wäre, hätte ich mir Jay schon genau unter die Lupe genommen", gestand sie im Promiflash-Interview.

TVNOW Roxy, Teilnehmerin von "Temptation Island V.I.P." 2020

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, Temptation Island V.I.P.

TVNOW Jay und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

