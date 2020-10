Wer hätte gedacht, dass bei Temptation Island V.I.P. ein Promikandidat schon so schnell in die Falle tritt! Seit einer Woche läuft das Starspezial der erfolgreichen Fremdflirtshow auf RTL. Neben Giulia Siegel (45) und ihrem Liebsten Ludwig Heer (39) wagen sich auch Ballermannpaar Willi (45) und Jasmin Herren (41), die Love Island-Turteltauben Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) sowie Temptation Island-Wiederholungstäter Calvin Kleinen und seine Roxy zum Treuetest vor die laufenden Kameras. Doch schon am ersten Abend übertreibt es ein Promi in der Männervilla: Er landet mit gleich vier Frauen in der Kiste!

Achtung, Spoiler!

In der zweiten Ausgabe von "Temptation Island V.I.P.", die am kommenden Sonntag um 22:45 Uhr ausgestrahlt wird, schlägt ein Kandidat total über die Stränge. Auf TVNow ist die Folge bereits abrufbar: Nachdem sich Calvin als Favoriten-Single Sanja Alena ausgesucht hat, fackelt er auch bei den anderen Verführerinnen nicht lange. Julia Jaku twerkt beispielsweise nur im Bikini bekleidet auf seinem Schoß herum, während zwei andere Damen neben ihm Platz nehmen. Für seinen Show-Kollegen Willi ist das zu viel: "Unfassbar! Wie der Pascha von Nippes sitzt er da, Hemd auf, Brille an, Kippe im Mund, drei Mädels auf sich und sagt: 'Ich mache hier nichts, ich habe meine Hände von mir'", schimpft der Schlagersänger.

Doch damit nicht genug! Calvin lässt sich im Anschluss nicht nur von Sanja die Brust kraulen, sondern verbringt die Nacht auch nicht alleine im Bett. Offenbar ziemlich angetrunken und mit einer Flasche Schampus in der Hand stolziert der Supermacho mit Maria Bell und Sarah Milewski in sein Schlafzimmer, wo schon zwei weitere Blondinen auf ihn warten. Schlussendlich teilt sich der Freund von Roxy mit insgesamt vier Frauen eine Matratze – und will sich zu allem Übel am nächsten Morgen an nichts erinnern können! "Ich hab' voll den Kater. Echt jetzt, ich habe voll den Filmriss. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gehört, ein paar Mädels haben bei mir gepennt... Ein, zwei Stück, oder?", gibt er sich völlig ahnungslos im Interview.

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen und Roxy, Promipaar

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, Temptation Island V.I.P

TVNOW / Frank Fastner Calvin und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

