Wow, was für eine Performance! Gerade flimmert die dritte Folge der neuen Staffel von Das Supertalent über die Fernsehbildschirme. Einen Auftritt der Extraklasse lieferte dabei David Batista ab. Der Spanier versuchte die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (66), Evelyn Burdecki (32), Chris Tall (29) und Bruce Darnell (63) mit seinem Operngesang von sich zu überzeugen. Während der aufstrebende Sänger auf der Bühne stand, überraschte er die Juroren mit einem unerwarteten Outfitwechsel.

Denn plötzlich öffnete David seinen bodenlangen weißen Umhang, die Opernmusik wechselte zu einem Hip-Hop-Beat und zum Vorschein kam: Sein Dragqueen-Look, der aus einem glitzernden Hauch von einem Nichts bestand. "Wow! Aber der hat keine Unterhose an", stellte Evelyn völlig perplex fest. Das Outfit des Kandidaten war so freizügig, dass sein Hintern komplett nackig war. Chris hingegen war begeistert von dem Spagat, den das Gesangstalent am Ende seiner Performance hinlegte. "Also, ich wusste vorher nicht, wie du die hohen Töne packst, aber danach weiß ich es", scherzte der Comedian.

Und auch Bruce und Dieter waren fasziniert von seinem Talent. "Du hast toll gesungen. Ich war echt überrascht, und du hast mich fast aus dem Stuhl gehauen”, lautete das Urteil des Poptitanen. Das Ergebnis: Vier Mal ein Ja – damit kam David eine Runde weiter in der Sendung.

TVNOW / Stefan Gregorowius David Batista bei "Das Supertalent" 2020

VNOW / Stefan Gregorowius Die "Das Supertalent"-Jury 2020

