Die neue Staffel von Das Supertalent steht in den Startlöchern! Schon ganz bald können die Zuschauer wieder dabei zusehen, wie die Teilnehmer der Castingshow ihr einzigartiges, oft äußerst skurriles Können unter Beweis stellen. Bewertet werden die Performer von der Jury, in der wie gewohnt unter anderem Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (63) sitzen. Doch wann läuft die Talentsuche im TV endlich wieder?

In einer Pressemitteilung gibt RTL preis: Am 17. Oktober startet "Das Supertalent" in eine neue Runde! Eingefleischte Fans der Sendung dürften sich zwar freuen, aber ebenso verwundert sein. Schließlich flimmerte die erste Folge einer neuen Staffel sonst immer bereits Mitte September über die Bildschirme. Der Grund für den verspäteten Auftakt: Aktuell belegt noch das Format Big Performance den üblichen Sendeplatz. Sobald das Finale ausgestrahlt und somit die Primetime um 20:15 Uhr am Samstagabend wieder frei ist, kann die Suche nach der ganz besonderen Begabung losgehen.

Neben Dieter und Bruce nehmen erstmals auch Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn Burdecki (32) sowie Comedian Chris Tall (29) am Jurorenpult Platz. Außerdem bekommt Moderator Daniel Hartwich (42) weibliche Unterstützung: Seine Let's Dance-Kollegin Victoria Swarovski (27) übernimmt von nun an die Co-Moderation.

TVNOW Dieter Bohlen und Bruce Darnell für "Das Supertalent" 2020

TVNOW/Stefan Gregorowius Dieter Bohlen für "Das Supertalent"

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

