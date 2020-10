Krasser Start bei Das Supertalent! Am 17. Oktober geht die Castingshow in die 14. Runde, in der auch dieses Mal zahlreiche Kandidaten ihre außergewöhnlichsten Talente unter Beweis stellen wollen. Wer von ihnen letztendlich das Zeug zum Supertalent hat, entscheiden Bruce Darnell (63), Dieter Bohlen (66), Chris Tall (29) und Evelyn Burdecki (32). Auf Letztere wartet auch schon gleich in der ersten Show am Samstag eine große Aufgabe: Sie muss über das Leben eines Kandidaten entscheiden!

Achtung, Spoiler!

Wie RTL vorab bekannt gibt, legt der Illusionist André Blake sein Leben in die Hände der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin. Er liegt unter einem Gestell, an dem mehrere Schwerter mit der Spitze auf ihn gerichtet, befestigt sind. Evelyn darf sich aussuchen, welches davon auf ihn herabfällt – eine heikle Angelegenheit: Denn eines der Schwerter ist tödlich. Wie sich die 32-Jährige entscheidet, wird aber erst in der Sendung zu sehen sein.

Schon vor wenigen Tagen verriet Evelyns Kollege Dieter Bohlen, dass es in der neuen Staffel vieles geben werde, auf das sich die Zuschauer freuen können. "[Ich] spiele einen Affen im Käfig, Bruce ruiniert seine teuren Klamotten mit Schleim und Farbe", gab er im RTL-Interview preis.

