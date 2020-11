Es gibt traurige Nachrichten über Nate Burrell! Vor seiner Karriere im Fernsehen diente der US-Amerikaner von 2006 bis 2010 in der Marine und absolvierte sogar zwei Einsätze im Irak. Nach seiner Zeit im Militär war er einer von acht Freiwilligen, die für das Doku-Format "60 Days In", zwei Monate in einem Gefängnis verbrachten, um das Leben hinter Gittern zu zeigen. Durch die Sendung erlangte Nate große Bekanntheit. Jetzt wurde allerdings publik: Das TV-Gesicht nahm sich das Leben.

Gegenüber TMZ bestätigte seine Schwester Chelsea Walker, dass der 33-Jährige Samstagnacht Suizid beging. Sie erzählte der Publikation, dass sich ihr Bruder auf offener Straße erschossen habe. Sie betonte, dass Nate "sein Land und seine Familie liebte und wirklich ein fürsorglicher Mann" gewesen sei. "Aber er machte gerade eine schwierige Phase durch", gab Chelsea preis.

Nur kurz vor seinem Tod verfasste der Familienvater einen beunruhigenden Beitrag auf Facebook, indem es um seinen Sorgerechtsstreit geht. Nate schreibt, dass "sie" es geschafft habe, "ihn zu ruinieren" und nun "gewonnen" habe. "Ich bin müde. Ich habe in meinem Leben so viel durchgemacht. Ich kann nicht mehr weitermachen", teilte der TV-Star mit.

Instagram / n8burrell Nate Burrell im August 2020

Instagram / n8burrell Nate Burrell mit seinen Kids im August 2020

Twitter / nateaboy Nate Burrell im März 2020



