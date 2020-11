Mit dieser Nebenwirkung hatte Neven Ciganovic nicht gerechnet! Der Kroate arbeitet seit Jahren als Model und Blogger und hat es auch schon in ein paar TV-Formate geschafft. Sein Aussehen ist ihm wichtig, deswegen besucht er nicht nur regelmäßig Fitnessstudios, sondern legte sich auch schon das eine oder andere Mal unters Messer. Vor drei Jahren ließ er sich im Iran die Nase verschönern. Doch während sein Näschen durch die Operation verkleinert wurde, kämpfte er untenrum mit einem großen Problem...

"Nach dem Eingriff wachte ich mit einer Erektion auf. Aber ich war noch zu weggetreten, um das zu realisieren", erklärt Neven im Gespräch mit RTL. Am nächsten Tag sei die Beule in seiner Hose nicht kleiner geworden – und daran änderte sich ganze drei Monate nichts! "In der Bahn und im Bus hat mir jeder auf mein Ding gestarrt. Deshalb wollte ich am Ende meine Wohnung nicht mehr verlassen. Weil dir jeder in den Schritt guckt statt in die Augen", erinnert er sich an seinen damaligen Leidensweg.

Drei weitere Termine beim Chirurgen seien nötig gewesen, um die belastende Situation zu beheben. "Mit jedem Eingriff wurde mein kleiner Freund ein bisschen schlaffer. Die Ärzte haben mich vor der Impotenz gerettet", schildert der 50-Jährige das Erlebte. Er vermute, dass ein Nahrungsergänzungsmittel schuld sein könnte. "Die Pillen hatte ich in den Wochen vor der OP eingenommen. Sie sollen auch bei Erektionsproblemen helfen. Aber den Hinweis hatte ich damals überlesen."

