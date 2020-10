Lisa Del Piero (24) hat jetzt ein Stupsnäschen! Für gewöhnlich motiviert die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Follower täglich mit ihrem Fitness-Content. Doch in den vergangenen Wochen war Lisa weder im Gym, noch zeigte sie ihr Gesicht in ihrer Story – und das hatte einen guten Grund, der bei ihrem Netz-Comeback nicht zu übersehen war: Die Blondine hat sich vor drei Wochen die Nase operieren lassen.

"Wundert euch nicht, mein Gesicht ist noch geschwollen und meine Mimik ist noch sehr, sehr steif, was auch schon eure Frage beantwortet, mit der ihr gerade meine DMs sprengt: Ja, ich hatte eine Nasen-OP!", stellte Lisa in ihrer Instagram-Story direkt klar und erklärte, dass die Operation vor allem gesundheitlich bedingt war. "Es ist so, dass ich superschlecht Luft durch meine Nase bekommen habe. Ich hätte den Eingriff sowieso gemacht und habe ihn dann mit einem optischen Eingriff verbunden."

Die Fitness-Influencerin hätten ein paar Kleinigkeiten an ihrer Nase gestört. Trotzdem betonte sie, lange über diesen Schritt nachgedacht zu haben. Doch mit dem Zwischenergebnis sei Lisa schon jetzt richtig zufrieden. "Es dauert ja immer ewig nach einer Nasen-OP. Sie geht noch ordentlich runter und schwillt noch ein bisschen ab", erklärte sie.

