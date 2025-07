Jenny Iglesias kritisiert Schnitt von "Prominent getrennt"

Jennifer Iglesias (26) ist sich sicher: Sie kommt bei Prominent getrennt schlecht weg. Die Show wurde bereits im Herbst 2024 gedreht und wird aktuell mit einiger Verspätung ausgestrahlt. Die Love Island-Bekanntheit ist darüber wenig erfreut – sie meint, sie werde vom Schnitt bewusst in ein schlechtes Licht gerückt. In ihrer Instagram-Story macht Jenny ihrem Ärger Luft. "Bin komplett ehrlich mit euch, ich habe immer weniger Bock auf diese Ausstrahlung... da werden so essenziell wichtige Szenen und Gespräche rausgeschnitten – als ob ich so ein Psycho bin", echauffiert sie sich.

Als Beispiel nennt Jennifer die Szene in Folge drei, in der sie wütend die Bilderrahmen von sich und ihrem Ex Nico Nizou von der Wand fegt und die Aufnahmen zerreißt. Die Reality-TV-Persönlichkeit erläutert, dass ihr Wutanfall nicht aus dem Nichts kam. "Natürlich gab es vorher ein krank schlimmes Gespräch, was mich so provoziert hat, dass ich aus einem Grund so reagiert habe", macht sie deutlich. Jedoch seien ihr die Hände gebunden, da sie nicht über Dinge sprechen dürfe, die nicht ausgestrahlt werden.

In der Show richtet sich Jennifers Wut nicht nur gegen ihren Verflossenen, mit dem sie als Team zusammenarbeiten muss. Auch ihre Kontrahentinnen Yeliz Koc (31) und Christina Grass (37) scheinen ihr ein Dorn im Auge zu sein. Jennifer legt nahe, dass die beiden Realitystars, die bei demselben Management unter Vertrag stehen, schon mit der Intention einer Allianz in die Show gegangen sind. Ihr Teampartner Nico scheint dies aber nicht zu durchschauen. "Wenn der eigene Teampartner lieber bei den Falschen in den Arsch kriecht, statt das Spiel zu spielen, weiß man ja, dass man keine Chance hat, zu gewinnen", meckert Jennifer.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Jennifer Iglesias

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc