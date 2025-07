Kate Moss und ihre Tochter Lila strahlen bei Ibiza-Strandtag

Kate Moss (51) und ihre Tochter Lila (22) haben jüngst einen entspannten Tag am Strand von Ibiza genossen. Die Model-Ikone zeigte sich in einem knappen schwarzen Bikini, kombiniert mit ihren charakteristischen Denim-Shorts, während sie gemeinsam mit Lila, die ebenfalls ein schwarzes Bikini-Oberteil unter einem T-Shirt trug, ausgelassen lachte. Besonders auffällig: Kate, die für ihren kühlen Modelblick bekannt ist, zeigte sich in einer selten entspannten und heiteren Stimmung, während sie mit ihrer Tochter durch den Sand spazierte und mehrere Strandtaschen trug. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen.

Neben dem fröhlichen Ausflug machte in der jüngeren Vergangenheit vor allem Lila mit ihrer Karriere und ihrem Umgang mit Diabetes Schlagzeilen. Die 22-Jährige, die bereits als Model in der Modewelt Fuß gefasst hat, ist das Gesicht einer neuen Barbie-Kampagne, die die erste Barbie-Puppe mit Typ-1-Diabetes vorgestellt hat. Lila selbst trägt ein kontinuierliches Glukosemessgerät, ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags, und hat in Interviews ihre Offenheit im Umgang mit der Krankheit betont. Diese Authentizität und die Bereitschaft, einen langen Weg in der Repräsentation von Diabetes zu gehen, machen sie zu einem Vorbild für viele junge Menschen.

Auf den Bildern des Ibiza-Trips wird einmal mehr deutlich, wie stark Lila ihrer berühmten Mutter ähnelt. Bereits zuvor zeigte sie sich bei großen Kampagnen oder Shootings mit einer bemerkenswerten Präsenz, die an die Anfänge von Kates eigener Karriere erinnert. Kate, die ihre Tochter stets unterstützt, trat selbst vor über zwei Jahrzehnten in die Fußstapfen der Supermodels und prägte mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung die Modewelt. Beide verbindet heute nicht nur die Leidenschaft für Mode, sondern auch eine enge Mutter-Tochter-Beziehung, die bei ihrem gemeinsamen Ausflug auf der Mittelmeerinsel absolut spürbar war.

Getty Images Lila Moss und Kate Moss, Mai 2024

Getty Images Lila Moss und Kate Moss im Mai 2022

Getty Images Lila Moss mit ihrer Mutter Kate