Camila Cabello begeistert im heißen Korsett-Look auf Bühne

Camila Cabello (28) hat ihre Fans am Mittwochabend in der 3Arena in Dublin mit einer spektakulären Show voller Energie begeistert. Die Sängerin, die derzeit auf ihrer "Yours, C Tour" unterwegs ist, sorgte im dramatischen Bühnenlook für Aufsehen: Sie trug ein auffälliges silbernes Korsett ergänzt durch kniehohe Stiefel. Begleitet von Tänzern und mit einer Setlist voller Hits wie "Never Be the Same" und "She Loves Control" brachte sie die Menge zum Toben. Das Konzert markierte den Abschluss der Europa-Etappe ihrer Tour, bevor es im August nach Australien und Südamerika geht.

Neben der Musik hat die "Havana"-Sängerin jedoch momentan auch privat Grund zur Freude. Seit Ende 2024 wird ihr eine Beziehung mit dem erfolgreichen Geschäftsmann Henry Junior Chalhoub nachgesagt, mit dem sie seither regelmäßig zusammen gesehen wurde. Erste Gerüchte über das Paar kamen auf, als sie im Januar im beliebten karibischen Urlaubsort St. Barts Zärtlichkeiten am Strand austauschte. Zuletzt hatten die beiden gemeinsam das Chanel-Herbst/Winter-Event 2025 in Paris besucht, wo sie äußerst vertraut wirkten.

Camila, die ihren Durchbruch als Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony feierte, hat in der Vergangenheit über ihre Vorsicht beim Teilen ihres Privatlebens gesprochen. In Interviews betont sie regelmäßig, wie wichtig ihr das Gleichgewicht zwischen Karriere und persönlichen Erfahrungen ist. "Ich möchte nicht in einem Hotelzimmer eingesperrt sein und nur für die Presse und rote Teppiche arbeiten. Das ist nicht die Art von Leben, die ich leben möchte", stellte die Musikerin vor mehreren Jahren im Gespräch mit dem Magazin Latina klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin