Beunruhigende Neuigkeiten von Diego Maradona (60). Der einstige Fußballstar feierte erst am vergangenen Freitag seinen 60. Geburtstag, zahlreiche Wegbegleiter gratulierten ihm an diesem Tag im Netz – doch nun gibt es für die Fans des einstigen Fußballprofis Anlass zur Sorge: Nachdem der Argentinier bereits seit einigen Tagen unter Beschwerden gelitten hatte, musste er nun stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

In einer Klinik in La Plata, etwa eine Stunde von Buenos Aires entfernt, befindet sich Maradona laut Daily Mail derzeit in Behandlung. "Es geht ihm schon seit einiger Zeit schlecht und er wird mindestens für drei Tage unter ärztlicher Aufsicht bleiben", erklärt sein Arzt Leopoldo Luque. Es gehe dem einstigen Dribbler auch psychisch nicht besonders gut, das wirke sich auf seine körperliche Gesundheit aus. "Es geht ihm nicht so gut, wie ich es gerne hätte und nicht so gut, wie es ihm gehen könnte. Er braucht Hilfe", stellte der Mediziner fest.

Maradonas letzter Auftritt war an seinem Geburtstag. Als Trainer des Gimnasia y Esgrima war er an diesem Tag mit seiner Mannschaft im Stadion, verließ sein Team allerdings noch vor dem Anstoß und schaute sich die Partie vom heimischen Fernseher aus an. Augenzeuge berichteten, dass er angeschlagen und schwach gewirkt habe.

Getty Images Diego Maradona, Fußballlegende

Getty Images Diego Maradona, Fußballlegende

Getty Images Diego Maradona, Februar 2020

