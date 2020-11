Oliver Pocher (42) teilt erneut gegen Michael Wendler (48) aus. Der Sänger sorgte vor wenigen Wochen für Tumult, indem er seinen Rücktritt aus der DSDS-Jury mit äußerst fragwürdigen Thesen begründete – daraufhin prasselte ein gewaltiger Shitstorm auf den Auswanderer nieder. Einige Zeit später entschuldigte sich dieser nun mit einem ausführlichen Entschuldigungsvideo im Netz – Oliver Pocher schießt deswegen nun heftig gegen den Schlagerstar.

Auf Facebook seziert er das gesamte Statement des Musikers – und lässt kein gutes Haar an diesem. Sowohl seine politische Meinung als auch seine Äußerungen zu den aktuellen Gesundheitsmaßnahmen verurteilt der Entertainer aufs Schärfste. Auch würde er nicht verstehen, warum Wendler nun wieder zurückrudert: "Wenn du dich nie positionierst, dann wird's einfach schwer. Ab und zu muss man auch mal den Arsch in der Hose haben", meint der Komiker. Er habe eine klare Meinung zu den Geschehnissen: "Man muss sich über die Konsequenzen von dem, was man sagt, manchmal nicht wundern."

Dennoch spricht er eine offizielle Einladung an Wendler und seine Frau Laura (20) aus, nochmals ihre Sicht der Dinge darzustellen. Jedoch habe das Paar es bislang abgelehnt, Oli gegenüber Stellung zu beziehen.

TV NOW / Seema Media Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler bei den DSDS-Dreharbeiten

Getty Images Oliver Pocher im Jahr 2015

