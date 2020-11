Michael Wendler (48) ist endlich zurück! Seit seinem Rücktritt aus der DSDS-Jury und der Kritik an dem Umgang der Bundesregierung mit der Pandemie hatte sich der Schlagerstar aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückgezogen. Vergangene Woche kündigte er schon sein Comeback an und hielt Wort: Nach wochenlanger Funkstille bezog der Wendler nun endlich Stellung zu all den Vorwürfen und Schlagzeilen.

Eines wollte der Wahlamerikaner direkt zu Beginn in seiner Instagram-Story klarstellen: Er sei keinesfalls ein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner, wie es in verschiedenen Medienberichten zu lesen war. "Nein, ich kann euch hier und jetzt sagen: Das Corona-Virus gibt es schon viele viele Jahre. [...] Und das werde ich sicherlich nicht leugnen", betonte er. Das wäre nämlich falsch und das habe er auch nie getan. "Aber ihr könnt mich auf jeden Fall einen Corona-Realist nennen oder auch einen Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker", erklärte der Musiker seine Position.

Er habe lediglich von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht und die Maßnahmen der Bundesregierung in Bezug auf die Pandemie infrage gestellt. "Und jeder von uns sollte das Recht haben, das zu tun, ohne dafür in irgendeiner Weise belangt oder bestraft zu werden", meinte der 48-Jährige.

Michael Wendler, Schlagerstar

Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

Michael Wendler

