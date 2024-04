Überrascht Florence Welch mit Auftritt bei Taylors Tour?

Im Mai geht es mit Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour weiter. Während der Konzerte im vergangenen Jahr begeisterte die Sängerin ihre Fans mit dem einen oder anderen Überraschungsgast. Könnte das bei ihren kommenden Auftritten genauso sein? Zumindest scheint eine das nun anzudeuten: Florence Welch (37)! Da die Künstlerin auf Taylors neuem Album "The Tortured Poets Department" vertreten ist, stellt Vogue ihr die Frage, ob sie diesen Sommer einen Live-Auftritt mit der "Anti-Hero"-Interpretin geplant hat. "Wenn ich es tun würde, dann wäre es eine Überraschung", antwortet Florence daraufhin. Viel verrät sie nicht – sie scheint aber nicht abgeneigt zu sein.

Gemeinsam mit ihrer Band Florence & The Machine ist die Britin auf dem Song "Florida!!!" zu hören. Im Interview verrät Florence, dass Taylor mit "einem Konzept und einer Geschichte" für den Song auf sie zugekommen sei, was für sie die "schönste Art ist, mit dem Songwriting zu beginnen". "Wir hatten so viel Spaß", berichtet die 37-Jährige. An das Ausmaß der Reaktionen zur neuen Platte habe sie fast nicht gedacht, denn es gebe einmal das Phänomen Taylor Swift und dann gebe es die Taylor, mit der sie Zeit im Studio verbracht hat, welche "einfach die süßeste und bodenständigste" Person ist.

Neben Florence schwärmt noch jemand anderes von der Zusammenarbeit mit TayTay. Post Malone (28) ist ebenfalls auf dem elften Studioalbum der Grammy-Gewinnerin zu hören – die beiden brachten zusammen den Track "Fortnight" heraus. Dafür scheint der Rapper sehr dankbar zu sein. "Es passiert nur einmal im Leben, dass jemand wie Taylor Swift auf diese Welt kommt. Ich bin überwältigt von deinem Herzen und deinem Verstand und fühle mich mehr als geehrt, dass man mich gebeten hat, dir bei deiner Reise zu helfen", schrieb er auf Instagram.

Getty Images Florence Welch im Februar 2023

Instagram / postmalone Taylor Swift und Post Malone

