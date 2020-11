Brautausstatterin Maritta Emser erlebt gerade einen wahren Albtraum! Die Kölnerin ist vor allem durch die Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" bekannt. Dort verhilft sie Bräuten regelmäßig zu ihrem Traum-Look. Selbst Daniela Katzenberger (34) vertraute bei ihrem Brautkleid ganz auf die TV-Bekanntheit. Ein Unglück in ihrer Boutique Deluxe by Cecile macht Maritta jetzt allerdings ordentlich zu schaffen: Eine kaputte Scheibe hinterließ einen Schaden von 100.000 Euro – und die Versicherung will nicht zahlen!

Das verriet die 71-Jährige gegenüber Bild. Demnach ist bereits im September eine Glasscheibe an einer Treppe zu Bruch gegangen, woraufhin etliche Scherben durch ihren Laden flogen – und auch auf den teuren Kleidern landeten. "Etwa 80 Kleider sind voller kleiner Scherben. Die kann ich keiner Kundin mehr überziehen. Die Verletzungsgefahr ist viel zu groß", erklärt Maritta. Einige der feinen Stoffe bekamen durch die Splitter offenbar auch Löcher und Risse. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf 100.000 Euro.

Bisher bleibt die Geschäftsfrau auf ihrem Verlust allerdings sitzen. Von ihrer Versicherung habe sie lediglich 1.000 Euro angeboten bekommen. Auch die Hausverwaltung fühle sich nicht zuständig. Aber wie kam es überhaupt zu dem Scherben-Drama? Ein Fachmann soll festgestellt haben, dass an der Scheibe ein Gummiring fehlte, wodurch das Glas direkt auf Metall auflag – das könnte zum Bruch der Scheibe geführt haben.

Maritta Emser, "Zwischen Tüll und Tränen"-Star

Maritta Emser, bekannt aus "Zwischen Tüll und Tränen"

Maritta Emser, "Zwischen Tüll und Tränen"-Star

