"Zwischen Tüll und Tränen"-Star Maritta Emser ist insolvent!

Überraschende Neuigkeiten von Maritta Emser! Durch die Vox-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" wurde die Kölnerin vor Jahren bekannt: In der Show hilft Maritta Bräuten, den Traum-Look für ihren großen Tag zu finden. Sogar Daniela Katzenberger (36) vertraute sich der Mode-Expertin schon an. Doch nun schockt die TV-Bekanntheit mit einem überraschenden Geständnis: Maritta ist pleite – und muss ihre Boutique Deluxe by Cecile schließen!

Das verrät die 73-Jährige in einem Interview mit Bild. "Es sind viele Tränen geflossen in letzter Zeit. Ich bin Opfer der Pandemie und der hohen Energiepreise. Zusätzlich haben im vergangenen Jahr weniger Bräute nach Kleidern geschaut – wegen der ungewissen Zeit", erklärt Maritta. Zunächst versuchte sie, den Laden an Interessenten zu verkaufen – doch die sprangen immer wieder ab.

Auch auf ihrem Instagram-Account verkündet Maritta das Aus ihres Brautmodengeschäfts. Am 31. August wird sie den Laden endgültig schließen – bis dahin bietet die Unternehmerin jedes ihrer Kleider für 150 Euro an. Auch die Fans sind von dem plötzlichen Aus schockiert. "Liebe Frau Emser, die Brautwelt verliert eine Meisterin des Fachs", kommentiert etwa ein User.

Instagram / marittaemser Maritta Emser im Oktober 2022

Instagram / marittaemser Maritta Emser im April 2023

Instagram / marittaemser Maritta Emser, "Zwischen Tüll und Tränen"-Bekanntheit

