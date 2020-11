So geht es Partysänger Buddy heute! Den erfolgreichsten Song des Musikers kennt wohl jeder. 2003 gelang Buddy mit dem Lied "Ab in den Süden" nämlich ein absoluter Sommerhit. Der Gute-Laune-Song hielt sich wochenlang auf Platz eins der Charts und wurde sogar mit Gold und Platin ausgezeichnet – diese Zeiten sind inzwischen allerdings vorbei: Jetzt lebt Sebastian Erl, wie Buddy mit bürgerlichem Namen heißt, von Grundsicherung!

Das verriet der Ballermannstar jetzt gegenüber der Zeitung Express: "Natürlich gibt es Phasen nicht nur an der Spitze, sondern mal Jahre, wo es richtig schlecht geht. Wie eben jetzt: Ich habe seit März die Grundsicherung, ich kann nichts dafür, wir haben ja alle Berufsverbot bekommen. Ich schlidder' an Depressionen vorbei." Obwohl er nie wieder an seinen "Ab in den Süden"-Erfolg anknüpfen konnte, konnte Buddy in den vergangenen Jahren von seiner Musik leben. Die aktuelle Gesundheitskrise macht ihm nun aber einen Strich durch die Rechnung.

An seinem großen Hit von damals verdient Buddy übrigens bis heute noch Tantiemen. "Der Song wird erst jetzt zum Goldesel, da es verschiedene Firmen gibt, die den Titel als Werbung nehmen. Jetzt gibt es immer wieder Anfragen wie zuletzt von Lidl. Der Titel verdient immer noch eine Menge Geld. Deshalb habe ich auch eine gewisse Demut", erklärte er.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Henning Merten und Buddy beim SchlagerOlymp, 2020

Adolph,Christopher / ActionPress Buddy bei der zweiten Ranch-Party von Michael Wendler, 2012

gbrci / Future Image / ActionPress Buddy in Hamburg, 2015

