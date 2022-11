19 Jahre später: Das macht "Ab in den Süden"-Star Buddy

Ist Buddy noch im Musikbusiness unterwegs? Mit seinem Song "Ab in den Süden" landete der Berliner einen Nummer-eins-Hit. Dabei wollte er eigentlich nie Sänger werden. Sein großer Traum war es immer, Feuerwehrmann zu werden. Doch seine Höhenangst hielt ihn davon ab, diesen Kindheitswunsch in die Tat umzusetzen. Inzwischen ist Buddys Erfolg 19 Jahre her. Aber was macht der Musiker eigentlich heute?

Im Interview mit Promiflash verriet der Sänger jetzt seine Zukunftspläne: "Aktuell mache ich viele neue Produktionen und habe viele Auftritte. Zuletzt war ich mal wieder beim ZDF-Fernsehgarten. Auch in Österreich bin ich ein gern gesehener TV-Gast." Buddy stellte auch klar: "Ich liebe meinen Beruf, da ich immer eine Menge Spaß auf der Bühne habe und das an die Menschen weitergeben darf. Ich bin viel unterwegs und bereise alle deutschsprachigen Gebiete in Europa. Das macht mir nach wie vor Spaß."

Auch für die Zukunft habe der "Ab in den Süden"-Star einiges geplant, wie er ausplauderte: "Ich habe auch einige neue TV-Projekte, die bestimmt für viel Wirbel sorgen dürften. Aber da darf man ja leider nie etwas verraten bis zur Ausstrahlung." Seine Fans dürfen also gespannt darauf warten, was von dem Sänger kommen wird.

Anzeige

ELSNER,ERWIN / ActionPress Buddy im "ZDF Fernsehgarten", 2009

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Henning Merten und Buddy beim SchlagerOlymp, 2020

Anzeige

gbrci / Future Image / ActionPress Buddy in Hamburg, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de