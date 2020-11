Alles aus bei Susan Kelechi Watson (38) und Jaime Lincoln Smith! Erst im September des vergangenen Jahres hatte die This Is Us-Schauspielerin ihre Verlobung mit dem Law & Order-Star bekannt gegeben. Zu einem Foto ihres blau schimmernden Rings hatte die Beth-Darstellerin schlicht "für immer und immer" geschrieben. "Für immer" ist nun aber wohl doch deutlich kürzer als erwartet, denn Susan und Jaime gehen schon wieder getrennte Wege.

Die Nachricht ihrer Entlobung veröffentlichte die 38-Jährige am Samstag in ihrer Instagram-Story. Dort schrieb die frisch Getrennte genau in dem Moment, in dem Joe Biden (77) als 46. Präsident der Vereinigten Staaten verkündet wurde: "Und ich dachte, Single zu werden, wäre das Aufregendste, was mir dieses Jahr passieren würde."

Ihren Verlobungspost findet man inzwischen nicht mehr auf Susans Account. Und auch Jaime, der die damals freudigen Nachrichten ebenfalls via Social Media mit seinen Fans geteilt hatte, löschte die Bebilderung dieses Lebensabschnitts. Ein Trennungsstatement gab es von seiner Seite bisher nicht.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Susan Kelechi Watson

Anzeige

Getty Images Susan Kelechi Watson und ihr Verlobter in Toronto 2019

Anzeige

Getty Images Susan Kelechi Watson bei den Emmy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de