Glitzer und Glamour bei den Emmy Awards 2019! Am Sonntagabend versammelte sich alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, bei der Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises im Microsoft Theater. Im Fokus der Fotografen standen allerdings nicht nur die strahlenden Award-Sieger, sondern vor allem auch die Ladys mit ihren Outfits. Dabei könnte man beinahe schon von einem einheitlichen Dresscode sprechen: Ärmel waren dieses Jahr offenbar total in!

Eines hatten Gwendoline Christie (40), Patricia Clarkson, Zoe Kazan, Susan Kelechi Watson (37) und Mandy Moore (35) auf jeden Fall gemeinsam: Als sie sich für den ganz großen Red-Carpet-Auftritt von ihren Designern ausstatten ließen, setzten sie alle nicht nur auf vorzugsweise Rot- und Pinktöne, sondern auch auf Ärmel – und dabei zählte ganz klar: Je üppiger und verspielter desto besser! Als besonders auffallend galt Game of Thrones-Darstellerin Gwendoline. Sie sonnte sich im bodenlangen, mittelalterlichen Gewand mit rotem Umhang im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Von manchen Twitter-Usern wurde sie deshalb sogar mit Jesus Christus verglichen.

Patricia Clarksons Dress stach ebenfalls ins Auge. Die "Sharp Objects"-Darstellerin verzückte im weinroten Glitzerkleid mit hängenden Trompetenärmeln. Ihre Lippen betonte sie mit gleichfarbigem Lippenstift.

Ebenfalls in Rot und Pink gehüllt: Zoe Kazan. Von Kopf bis Fuß deckte sich die Schauspielerin in ein schwarzes Kleid ein, das mit einer Schleife in der Mitte brillierte. Die Ärmel der schicken Robe waren dabei durchaus auffällig und erinnerten beinahe an ein verpacktes Bonbon.

Mit rosa Puffärmelchen posierte auch Susan Kelechi Watson. Zu ihrem bodenlangen roten Kleid mit den zartpinken Bändern gab es sogar die passende Handtasche und Ohrringe, die dank der strengen Hochsteckfrisur besonders gut zur Geltung kamen.

Mandy Moore entschied sich ebenfalls für die Farbe der Liebe. Seinen roten Rock kombinierte der TV-Star mit einer rosa Bluse von Brandon Maxwell und roten Sandaletten.

Ganz klar aus der Reihe tanzte Sängerin und Schauspielerin Zendaya Coleman (23). Die "Euphoria"-Schönheit glänzte vergangene Nacht in einer Traumrobe im Meerjungfrauenstil von Vera Wang. Dabei zeigte sie deutlich mehr Bein als ihre Mitstreiterinnen. Die Farbe Grün stand außerdem im deutlichen Kontrast zu den anderen Outfits des Abends.

Getty Images Gwendoline Christie bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Patricia Clarkson bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Zoe Kazan bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Susan Kelechi Watson bei den Emmy Awards 2019

Zumapress.com/MEGA Mandy Moore bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Zendaya Coleman bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Zendaya Coleman bei den Emmy Awards 2019



