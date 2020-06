Die This Is Us-Familie trauert um eines ihrer Mitglieder! Am Mittwoch wurde bekannt, dass Jas Waters im Alter von nur 39 Jahren aus bisher unerklärlichen Gründen verstorben ist. Als Drehbuchautorin hat sie unter anderem an 18 Episoden der US-Erfolgsserie mitgewirkt und natürlich auch eng mit den Darstellern wie Mandy Moore (36) und Susan Kelechi Watson (38) zusammen gearbeitet. Und genau die nehmen jetzt mit rührenden Worten Abschied von Jas.

Mandy, die seit über vier Jahren die "This Is Us"-Hauptrolle Rebecca spielt, meldete sich via Twitter: "Ich schicke Jas' Familie und ihren Liebsten Liebe." Den Tweet versah sie außerdem noch mit einer Reihe von Herz-Emojis. Susan, ebenfalls eine der Protagonistinnen, schrieb: "Ich bin unglaublich schockiert und traurig über diese Nachricht. [...] Flieg mit den Engeln."

Schauspielerin Chrissy Metz (39) widmete Jas via Instagram ein paar rührende Zeilen. Sie sei ein Segen für das Team von "This Is Us" gewesen. "Vielen Dank für die gemeinsame Zeit, deine Furchtlosigkeit, deinen Sinn für Humor und deine Inspiration", postete die Kate-Darstellerin. Sie hoffe, dass Jas da, wo sie jetzt ist, Liebe und Frieden findet.

Anzeige

Twitter / Jas Waters Jas Waters, Drehbuchautorin

Anzeige

Getty Images Susan Kelechi Watson und Mandy Moore, "This Is Us"-Stars

Anzeige

Getty Images Chrissy Metz, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de