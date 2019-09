Da ist wohl jemand besonders glücklich über sein neues Schmuckstück! Im Netz nimmt Susan Kelechi Watson (37) ihre Fans regelmäßig auf eine Reise durch ihr Berufs- und Privatleben mit. Über 400.000 Follower interessieren sich dort für die Erlebnisse der This Is Us-Darstellerin. Und für die hatte die Schauspielerin jetzt eine ganz besondere Nachricht parat! Susan gab bekannt, bald vor den Traualtar treten zu wollen!

Auf Instagram veröffentlichte die Beth-Darstellerin zwei Fotos von sich mit einem auffälligen Klunker am Ringfinger. Ihr strahlendes Lächeln machte schnell klar: Mit dem silberfarbenen Accessoire inklusive blauem Stein ist Susan wohl mehr als zufrieden. "Für immer und immer", betitelte sie die Bilder und verzierte die Worte gleich mit den vielsagenden Emojis einer Braut, eines Bräutigams und eines Verlobungsringes. Klar, dass es in den Kommentaren von Gratulationen nur so wimmelt.

Auch Co-Star Mandy Moore (35) ließ unter dem Post liebe Wort da: "Ich freue mich so für euch, Su!" Heiraten wird Susan übrigens ihren Freund Jaime Lincoln Smith.

Getty Images Susan Kelechi Watson und ihr Verlobter in Toronto 2019

Instagram / susankelechiwatson Susan Kelechi Watsons Verlobungsring

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Der Cast von "This Is Us"

