Der Countdown läuft! Die This Is Us-Fans haben Grund zur Freude, denn die beliebte Dramedy geht in die dritte Runde. Vor wenigen Tagen gab NBC den Show-Start offiziell bekannt: Ab Herbst soll der US-Hit wieder über die Mattscheiben flimmern. Die Story ist demnach längst nicht auserzählt. Obwohl die Zuschauer endlich erfahren haben, was mit Familienpatriarch Jack Pearson passiert, versprechen die Serienschöpfer: Die Geschichte um Jack (Milo Ventimiglia, 40), Rebecca (Mandy Moore, 34), Randall (Sterling K. Brown, 42), Kevin (Justin Hartley, 41) und Kate (Chrissy Metz, 37) findet lange noch kein Ende.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de