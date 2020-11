Was für eine rührende Geste! Im Juni jährte sich der Tod von Duane Chapmans (67) Frau Beth (✝51) zum ersten Mal. Neben ihrem Mann hinterließ die TV-Bekanntheit auch ihre vier Kinder, die immer wieder rührend über ihre Mutter sprechen. Besonders für Cecily ist es eine schwere Zeit. Sie wird im kommenden Jahr ihrem Verlobten Matty das Jawort geben, ohne dass Beth dabei sein kann. Nun verriet die 27-Jährige: Sie will in dem Kleid heiraten, in dem Beth 2006 den TV-Kopfgeldjäger ehelichte!

Im Interview mit The Sun erzählte Cecily jetzt: "Ich wollte immer das Kleid meiner Mutter zu meiner Hochzeit tragen." Sie könne sich noch genau daran erinnern, wie schön ihre Mutter am Tag ihrer Hochzeit ausgesehen habe. "Es ist das schönste Kleid, das ich mir je vorstellen konnte", schwärmte die US-Amerikanerin und beschrieb die Robe als umwerfend und schmeichelhaft.

Nach Beths Tod hat das Kleid für Cecily jetzt einen besonders emotionalen Wert: "Es ist sehr traditionell, das Kleid seiner Mutter zu tragen. Aber vor allem ist es eine Möglichkeit für mich, dass sie irgendwie doch dabei ist", erklärte der Reality-TV-Star. Bereits einige Jahre nach der Hochzeit ihrer Eltern habe sie Beth offenbart, das Kleid bei ihrer eigenen Trauung tragen zu wollen.

Instagram / cecilybeezee Cecily Chapman, Oktober 2020

Instagram / cecilybeezee Cecily Chapman mit ihrem Verlobten Matty im Juli 2020

Getty Images Duane und Beth Chapman, 2013

