Duane Dog Chapman (67) rechtfertigt sich für seine neue Beziehung! Der TV-Kopfgeldjäger musste im Juni des vergangenen Jahres einen schweren Verlust verkraften: Seine Frau Beth Chapman (✝51) verlor den Kampf gegen den Krebs. Der Tod seiner Lebenspartnerin traf Duane schwer – aus diesem Loch holte ihn letztendlich Francie Frane heraus, mit der er mittlerweile auch verlobt ist. Doch nicht alle sind von dem neuen Liebesglück begeistert – einige Fans können nicht verstehen, wie Duane sich so schnell in eine neue Beziehung stürzen kann. Nun erklärte er: Er hätte für Beth das Gleiche gewollt!

In einem Interview bei Faith With Katie versuchte der 67-Jährige nun, seine neue Situation zu erläutern – und wurde dabei ziemlich emotional. "Was ist, wenn wir uns vorstellen, dass Dog gestorben wäre? Und was wäre, wenn es Beth gewesen wäre, die einen christlichen Mann getroffen hätte, der in einer himmlischen Sprache zu ihr reden würde?", fragte er mit Tränen in den Augen. Wenn Beth jemanden kennengelernt hätte, der sie so liebt, wie er sie einst geliebt hat, hätte er gewollt, dass Beth die Beziehung eingeht. "Ich hätte gesagt, 'Beth, du lässt ihn besser nicht gehen'", stellte er klar. Beth sei immer in seinem Herzen, Francie aber eben an seiner Seite.

Auch wenn der Blondschopf mit Francie auf Wolke sieben schwebt – er vermisst seine Gattin nach wie vor noch schmerzlich. Zum Muttertag im Mai postete er ein Foto seiner Ehefrau, auf der sie strahlend im Whirlpool sitzt. "Ich liebe dich und vermisse dich", schrieb Dog dazu.

Anzeige

Lisa O'Connor / Zuma Press / ActionPress Duane und Beth Chapman bei den Country Music Awards

Anzeige

Instagram / duanedogchapman Duane Chapman und Francie France im Juli 2020

Anzeige

Instagram / duanedogchapman Beth Chapman, Reality-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de