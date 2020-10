Duane Chapman (67) gedenkt seiner Ehefrau Beth (✝51)! Im Juni des vergangenen Jahres starb die Gattin des TV-Kopfgeldjägers an den Folgen von Kehlkopfkrebs – ein furchtbarer Verlust, unter dem Kraftpaket Duane auch heute offenbar noch enorm leidet. Denn am Donnerstag hätte Beth eigentlich ihren 53. Geburtstag gefeiert: Ihr Witwer widmet ihr aus diesem Anlass jetzt rührende Worte im Netz.

Auf Instagram teilt der 67-Jährige ein scheinbar älteres Foto von Beth, zu dem er emotionale Zeilen notiert: "Du feierst diesen Tag mit Jesus und all seinen Engeln." Dies sei der einzige Gedanke, mit dem Beths Hinterbliebenen wie Duane ihren Geburtstag ohne sie halbwegs ertragen könnten. "Beth, wir vermissen dich und lieben dich", fasst ihr langjähriger Ehegatte zusammen.

In solch schwierigen Momenten findet Duane Halt bei seiner neuen Partnerin Francie Frane, mit der er nur wenige Monate nach Beths Tod eine Beziehung einging. Genau deshalb wird der TV-Star allerdings immer wieder stark kritisiert: Denn in den Augen mancher Fans gehe das alles bei Duane und seiner inzwischen Verlobten viel zu schnell – beinahe so, als hätte Beth nie existiert. Mit seinem jüngsten Post dürfte er nun aber deutlich gemacht haben, dass die Blondine noch immer einen großen Platz in seinem Herzen hat.

Instagram / duanedogchapman Beth Chapman, TV-Star

Instagram / duanedogchapman Duane Chapman, TV-Star

Instagram / duanedogchapman Duane Chapman und seine Verlobte Francie Frane

