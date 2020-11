Robert Wroblewski alias Benoby will es nicht länger geheim halten: Er und seine Freundin Sarah haben sich getrennt. Im Juli vergangenen Jahres lernte der Sänger die Brünette kennen und lieben. Zu seinem Geburtstag im Sommer machte der Songwriter seiner Liebsten noch ein öffentliches Liebesgeständnis. Doch nun verkündete er in einem emotionalen Post: Das einstige Liebespaar geht ab sofort getrennte Wege.

Auf Instagram erklärte der Musiker: "Mit unglaublich viel Liebe, Gesprächen, Tränen und Lachanfällen haben wir uns vor Kurzem getrennt." Er und Sarah hätten schon in den vergangenen Wochen nicht mehr lächeln können. "Es war eine unglaubliche Zeit, aber am Ende war es dann doch nicht die Beziehung, die wir uns beide für die Zukunft erträumten", schrieb Benoby weiter. An seine Ex-Freundin richtete der "Das fünfte Element"-Interpret abschließend rührende Worte: "Sarah, ich danke dir für so ein krass schönes Jahr, deine Kraft, deine Loyalität, deine Kreativität und deine aufrichtige Liebe."

Wie das Paar versicherte, sind sie im Guten auseinandergegangen und wollen weiterhin zusammenhalten. Auch Sarah äußerte sich auf ihrem Profil zur Trennung. "Keine Sorge, uns geht es damit besser", stellte sie klar und fügte hinzu: "Wir waren in vielen Dingen ziemlich gut zusammen, aber in den wirklich Wichtigen konnten wir uns nicht ganz einig werden."

Instagram / benoby_ Benoby und seine Ex-Freundin Sarah

Instagram / benoby_ Benoby in Budapest

Instagram / benoby_ Benoby und seine Ex-Freundin Sarah

