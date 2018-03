Mega-Support für Musik-Newcomer Benoby: Der Singer-Songwriter veröffentlicht heute das Musikvideo zu seiner ersten Single Mein fünftes Element. Den Song selbst teilte er schon vor ein paar Tagen, was seine Kollegin und gute Freundin Grace Capristo (27) richtig ausflippen ließ. "Wir waren beim Italiener essen, sie hat nur rumgeschrien. Die konnte gar nicht. 'Wir wollten noch ein bisschen Klavier bei dir spielen, paar Skills verfeinern.' Sie hat gesagt: 'Ich kann nicht, ich kann nicht, du hast gerade releast, ich kann nicht, ich bin komplett over the top'", verriet Benoby schmunzelnd im Promiflash-Interview. Grace hat den Sänger schon fest in ihr Herz geschlossen und gibt auch bei ihren Freundschaften 100 Prozent. Bei so viel Zuspruch kann ja nichts mehr schiefgehen!



