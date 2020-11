Taissa Farmiga ist unter der Haube! Die Schauspielerin ist bereits seit Mai 2019 mit dem Regisseur Hadley Klein verlobt. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden schon etwa fünf Jahre lang ein Paar. Über die Hochzeitspläne der ehemaligen American Horror Story-Schauspielerin war bislang allerdings noch nichts bekannt – bis jetzt! Nun verkündete Taissa nämlich, dass sie und Hadley sich schon längst heimlich das Jawort gegeben haben.

Auf Instagram teilte die Blondine jetzt ein niedliches Hochzeitsfoto, auf dem sich ihr frischgebackener Ehemann über die Torte hermacht, während Taissa selbst stolz ihren Ehering in die Kamera hält. Dazu schrieb sie: "Ich habe meinen besten Freund geheiratet. 8. August 2020." Die Trauung der beiden ist also schon ein Weilchen her. Weitere Details zu Taissa und Hadleys besonderem Tag sind bisher noch nicht bekannt. Ihre Hochzeit sind der TV-Star und der Filmemacher aber offenbar ganz entspannt angegangen. Während die "The Nun"-Darstellerin auf dem Foto ein schlichtes weißes Spitzenkleid trägt, ist ihr Liebster offenbar in T-Shirt und Stoffhose vor den Altar getreten.

Auch Hadley teilte die überraschenden Hochzeits-News mit seinen Followern. Zu demselben schönen Foto kommentierte er: "Ich fühle mich in diesem Jahr immer noch dankbar." Wusstet ihr, dass Taissa und Hadley verlobt waren? Stimmt ab!

Instagram / taissafarmiga Hadley Klein und Taissa Farmiga

Getty Images Taissa Farmiga bei der Premiere von "The Mule"

Getty Images Taissa Farmiga in Los Angeles, 2019

