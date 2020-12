Romain Grosjean ist dem Tod nur knapp entkommen – seine Familie ist einfach nur dankbar! Am vergangenen Sonntag machten diese schockierenden Schlagzeilen um den Formel-1-Star die Runde: Während des Großen Preises von Bahrain krachte der Rennfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug in die Streckenabgrenzung. Kurz darauf fing sein Wagen Feuer. Doch der gebürtige Schweizer hatte großes Glück und konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig – und fast unverletzt – verlassen. Nun meldete Romains Frau Marion sich mit einem ersten emotionalen Statement im Netz.

Aus ihrem Instagram-Posting wird deutlich: Marion ist sicher, dass ihre gemeinsamen Kinder Sacha, Simon und Camille dazu beigetragen haben, dass Romain sich aus der scheinbar aussichtslosen Situation retten konnte. "Danke an unsere Kinder, die ihn dazu gebracht haben, sich aus den Flammen herauszukämpfen", schreibt die stolze Mama. "Danke an seinen Mut, seine Hartnäckigkeit, seine Kraft, seine Liebe, sein körperliches Training, das ihn wahrscheinlich auch am Leben erhalten hat. Gestern war mehr als nur ein, sondern gleich mehrere Wunder nötig."

Dazu veröffentlichte Marion ein gemeinsames Foto mit ihrem Mann. "Ich wusste nicht, welches Foto ich posten soll. Welches Foto bleibt von gestern? Das mit den Flammen? Das von ihm, wie er von seinen Rettern gestützt wird? Das Wrack seines Autos? Ich habe das hier genommen. Weil wir beide das gleiche Shirt tragen, von seinem 'GP2'-Titel", erklärte seine Ehefrau weiter. "Ich hätte es bevorzugt, wenn da 'Superheld' draufstehen würde und nicht 'Champion'. Vielleicht können wir da noch eine Maßanfertigung machen. Für die Kinder, denn so haben wir ihnen das Unerklärliche erklärt."

Getty Images Romain Grosjeans Unfall bei der Formel 1

Getty Images Romain Grosjean in Sao Paulo

Instagram / mariongrosjean Romain Grosjean (rechts) und seine Frau Marion

