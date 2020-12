Sein Heilungsprozess geht schnell voran! Vergangenes Wochenende sorgte der französische Formel-1-Rennfahrer Romain Grosjean für einen Schockmoment: Beim Großen Preis von Bahrain steuerte der 34-Jährige nach einem Crash mit einem anderen Wagen in die Streckenabgrenzung – sein Auto ging daraufhin in Flammen auf! Trotz des Horrorunfalls zog sich der Motorsportler zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Nun durfte er die Klinik nach nur drei Tagen sogar schon wieder verlassen!

Das bestätigte das Haas F1 Team, dem Romain angehört, jetzt auf Twitter: Der gebürtige Schweizer sei am Mittwoch um 10:30 Uhr Ortszeit aus dem Krankenhaus in Bahrain entlassen worden, heißt es in dem Statement. "Seine Verbrennungen an den Handrücken werden weiterhin privat behandelt und deshalb wird Romain noch bis auf Weiteres in Bahrain verweilen", schrieb das Presseteam weiter. Im Namen des dreifachen Vaters und des gesamten Teams bedankten sich die Social-Media-Manager darüber hinaus beim medizinischen Personal des Krankenhauses.

Der Rennfahrer selbst gab seinen Fans bereits am Dienstagabend ein Update zu seiner Gesundheit. "Mir geht es immer besser. Manche Körperteile schmerzen natürlich noch sehr, aber das ist in Ordnung. Nach dem, was passiert ist, ist der Schmerz erträglich", bekräftigte er in seiner Instagram-Story.

Getty Images Romain Grosjeans Unfall bei der Formel 1

Getty Images Romain Grosjean in Sao Paulo

Instagram / grosjeanromain Romain Grosjean im Krankenhaus, Dezember 2020

